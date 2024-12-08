اليوم السابع
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مسلحون يقتحمون مقر إقامة سفير إيطاليا بدمشق.. وروما: تم نقله إلى مكان آمن

الأحد، 08 ديسمبر 2024 06:33 م
مسلحون يقتحمون مقر إقامة سفير إيطاليا بدمشق.. وروما: تم نقله إلى مكان آمن سوريا
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن مجموعة مسلحة دخلت مقر إقامة السفير الإيطالي في دمشق، مؤكدا أنه لم يتم المساس بالسفير أو طاقم السفارة.

وقال تاياني - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد "إن الجميع آمنون والوضع تحت السيطرة تماما، وتم نقل السفير وأفراد طاقمه الأمني إلى مكان آمن".

وأضاف: أن مجموعة مسلحة دخلت صباح اليوم إلى حديقة مقر إقامة السفير بحثا عن قوات موالية لنظام بشار الأسد، داعيا إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد دعا، في وقت سابق، إلى عقد اجتماع جديد لوحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية بشأن الأوضاع في سوريا.







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