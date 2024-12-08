محافظ السويس يتابع حركة الأسواق لضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية

السويس - صبرى غانم

تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس سوق الأحد بقرية الألبان الجديدة بنطاق حي فيصل لمتابعة سير العمل وتوافر المواد والسلع الغذائية، وأكد المحافظ خلال جولته، أنه لن يسمح بأي تجاوز أو استغلال، وسيتم محاسبة المستغلين من التجار، مشددا على تكثيف الحملات اليومية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع، لتوفير السلع الغذائية وضبط الأسعار.



وأثناء الجولة التقى المحافظ عددًا من السائقين وتحدث معهم حول أهمية الألتزام بمبادرة الأمان والتوفيرالخاصة بالتاكسي وتنفيذها لصالح المواطن والسائق. كما استمع المحافظ إلى عدد من المواطنين الذين تحدثوا عن الخدمات المقدمة بالأحياء. رافق المحافظ في الجولة كلا من أحمد علاء مستشار المحافظ للمشروعات، وشعبان حمدان رئيس حى فيصل ومحمد خيري مدير عام الأسواق.

وكلف المحافظ إدارة الأسواق بالتنسيق مع الأحياء والتموين وشرطة المرافق بتشكيل لجان متابعة مستمرة لضبط الأسعار والانضباط.

كما تفقد المحافظ سوق السويس النموذجي بمنطقة المثلث لمتابعة سير العمل والتأكيد على توافر السلع الغذائية وتنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق لجميع السلع الغذائية والفاكهة والخضروات والبيع بأسعار تناسب الجميع.

والتقى المحافظ أصحاب المحلات والبائعين بالسوق واستمع إلى طلباتهم لتنشيط الحركة داخل السوق، مشددا على أهمية فتح المحلات وسداد جميع المستحقات المتأخرة على أصحاب المحلات.

