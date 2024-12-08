محافظ الجيزة: غلق 27 منشأة مخالفة تزاول أنشطة طبية وعلاجية دون ترخيص

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الشؤون الصحية، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أي منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

تصريحات محافظ الجيزة، جاءت عقب إطلاعه على تقرير لجهود مديرية الشؤون الصحية في التعامل مع المنشآت التي تمارس أنشطة طبية بالمخالفة.

وقالت محافظة الجيزة في بيان لها إن مديرية الشئون الصحية، شنت حملات مكبرة من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية وإدارة العلاج الحر وبالتعاون مع الجهات الأمنية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، استهدفت المؤسسات العلاجية الخاصة والعيادات، لمراجعة عمل تلك المنشآت والتأكد من التزامهم بالمعايير والاشتراطات الصحية واستصدار كل منها للتراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

وأضافت أن الحملات تمكنت من ضبط وغلق 27 منشأة مخالفة شملت (مركز رعاية للقلب، 7 مصحة لعلاج الإدمان، مركز للنساء والتوليد، 2 مستشفى خاص، 5 معمل للتحاليل، 2 مركز جراحة، عيادة تخصصية، مركز للأشعة، 2 مركز طبى، مركز علاج طبيعى، 4 عيادة خاصة) لعدم التزامها بالمعايير ومزاولة بعضها العمل بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشارت إلى أن الحملات أجرت معاينة لـ15 منشأة وعيادة خاصة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، وجارٍ استصدار تراخيص مزاولة الأعمال لهم.

وأوضحت أن الحملات شملت قطاعات (6 أكتوبر، الشيخ زايد، أبو النمرس، العمرانية، الدقى، حدائق الأهرام، منشأة القناطر، إمبابة، العياط)، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت والقائمين عليها وإنذار عدد من المنشآت الأخرى لتصحيح أوضاعها وتجديد التراخيص الصادرة لها.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار الحملات التفتيشية بهدف تطبيق أعلى المعايير الصحية في كافة المنشآت الطبية وتقديم الخدمات بصورة جيدة للمواطنين فى إطار قانونى لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، والتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى.