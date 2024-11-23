محافظ الجيزة: الكشف على 7100 مواطن بالصف والبدرشين خلال قوافل علاجية شاملة

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية بتكثيف القوافل الطبية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات العلاجية خاصة بالقرى بنطاق المراكز والمدن فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع محافظ الجيزة القوافل العلاجية التي وجهتها مديرية الشئون الصحية بالجيزة على مدار 4 أيام بقرى الشرفا ومزغونة بمراكز ومدن الصف والبدرشين لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى القرى، إذ شملت القافلة تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجلدية، المسالك البولية، العظام، الأسنان، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، أشعة، الاكتشاف المبكر للسكر والضغط).

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القوافل تمكنت من تقديم الخدمات العلاجية لـ7100 مواطن من أهالى القرى، مؤكدًا على أهمية القوافل العلاجية في توسعة دائرة إستفادة المواطنين وتلقى الرعاية الصحية اللازمة خاصة بالقرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية، أنه تم صرف الأدوية لجميع الحالات مجانًا إلى جانب تحويل بعض الحالات التي بحاجة إلى مزيدًا من الرعاية لتلقى العلاج بالمستشفيات المتخصصة على نفقة الدولة، مشيرة إلى قيام أجهزة التثقيف الصحى بالمديرية بعقد عدد من الندوات التعريفية للمواطنين لزيادة الوعى الصحى وتقديم الإرشادات الخاصة بتنظيم الأسرة وأهمية العناية الشخصية والالتزام ببرامج الوقاية خلال فعاليات تلك القوافل.



تقديم الخدمات العلاجية



الكشف على 7100 مواطن بالصف والبدرشين



