3 كيلو طماطم بـ20 جنيها.. عروض الخضراوات بسوق اليوم الواحد فى إمبابة

يواصل سوق اليوم اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، والذى تم افتتاحه الأسبوع الماضى عمله، إذ يطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية، كما شهد تقديم عروض على أسعار الخضراوات للمواطنين.

وجاءت أبرز العروض على الخضروات داخل السوق، على النحو الآتى: 3 كيلو طماطم بـ20 جنيهًا، و2 كيلو بطاطس بـ 25 جنيهًا، و2 كيلو بصل بـ27 جنيها، وكيلو الخيار بـ18 جنيها، وكيلو الفلفل الرومى بـ15 جنيها، وكيلو الكوسة بـ 18 جنيها.

ويقام سوق اليوم الواحد فى حى إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغانى - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، وذلك بجودة عالية وأسعار مخفضة.