فى البيت والمدرسة والنادى.. دليل الرعاية الكاملة للطفل مريض السكر

كتبت إيناس البنا

يعد مرض السكر من الحالات التي تحتاج إلى إدارة دقيقة، خاصة عند الأطفال، لضمان نموهم السليم وصحتهم العامة، ويشمل ذلك تنظيم نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

النظام الغذائي المثالي لطفل مريض السكر

أشار الدكتور هشام العامرى استشارى التغذية العلاجية بقصر العينى، أن النظام الغذائي المتوازن هو أحد أهم أسس إدارة مرض السكر، خاصة للطفل الصغير، وتساعده بشكل كبير فى تجنب المضاعفات مثل أعراض انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر المفاجئ، ويجب أن يعتمد على:

1. تناول الكربوهيدرات المعقدة:

مثل: الشوفان، الأرز البني، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل، التي توفر طاقة طويلة الأمد وتقلل من تقلبات مستويات السكر في الدم.

2. البروتينات الصحية:

مثل: الدجاج المشوي، السمك، البيض، والبقوليات، والتي تساعد في بناء العضلات وتمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.

3. الدهون الصحية:

مثل: زيت الزيتون، الأفوكادو، والمكسرات الضرورية لدعم النمو وتزويد الجسم بالطاقة.

4. الفواكه والخضراوات:

يفضل تناول الفواكه منخفضة السكر مثل التفاح والفراولة، والخضروات الغنية بالألياف مثل البروكلي والخيار تساعد على تحسين الهضم.

5. الوجبات الخفيفة الصحية : بين الوجبات، يمكن تناول مكعبات الجبن، حفنة من اللوز، أو زبادي خالي الدسم.

وجبة منتصف اليوم



فى وقت الاستراحة بين الدراسة، يحتاح الطفل حسب توجيهات الطبيب إلى تناول وجبة خفيفة مناسبة تمده بالطاقة وتحافظ على مستواه، مشددا على ضرورة أن تكون وجبات خفيفة صحية مثل الفاكهة، لأن محتواها من السكر مناسب بعكس السكريات السريعة كالمربى والحلاوة، ويمكن إعطاء الطفل ثمرة من التفاح أو الجوافة أو الكمثرى التى قد يحتاجها الطفل لتجنب انخفاض مستوى السكر وتجنب الإصابة بالغيبوبة.

الجزر يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، ويعود ذلك لأن مرضى السكر يمكنهم امتصاص السكر الطبيعى فى الجزر بسهولة ودمجه فى النظام الغذائى اليومى، وعلى الرغم من أن عصير الجزر يحتوى على السكر والكربوهيدرات، فإنه لا يرفع مستويات السكر فى الدم، ذلك لأن الجزر غنى بالألياف والكاروتين.

وأشار استشارى التغذية العلاجية إلى أن وجبة الغذاء يجب أن تكون متوازنة، مع التركيز على البروتينات الصحية والخضراوات الغنية بالألياف، موضحا أن بعض الخيارات تشمل سلطة خضار طازجة مع قطع من الدجاج المشوى أو التونة، وخبز القمح الكامل مع حشوه بالجبن أو الدجاج أو حبوب كاملة مثل الأرز البنى أو الكينوا، بدلا من الأرز الأبيض أو المكرونة المكررة أو ساندوتش صدور الديك الرومى المدخن مع خبز حبوب كاملة.

فوائد الرياضة للطفل مريض السكر:

تساعد الرياضة في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وحسب موقع " HEALTHLINE" تشمل فوائد الرياضة ما يلى:

تعزز الدورة الدموية وتقوي القلب والعضلات.

أنواع التمارين المناسبة:

في المنزل: يمكن ممارسة تمارين بسيطة مثل القفز بالحبل أو ممارسة اليوغا للأطفال، أو اللعب بألعاب الفيديو التفاعلية التي تتطلب حركة.

في المدرسة:

يمكن ممارسة الأنشطة الجماعية مثل كرة القدم أو السباحة، أو المشي أو الجري الخفيف خلال حصص الرياضة.

احتياطات هامة أثناء التمارين:

قياس مستويات السكر قبل وبعد التمارين.

توفير وجبة خفيفة قريبة تحتوي على الكربوهيدرات، تحسبًا لانخفاض السكر.

التأكد من شرب الماء بانتظام لتجنب الجفاف.

التواصل مع المدرسة:

من المهم تنسيق خطة غذائية ورياضية مع المعلمين والممرضين لضمان سلامة الطفل.

تدريب الطفل على كيفية التعامل مع انخفاض أو ارتفاع السكر أثناء اليوم الدراسي.

بتنظيم الغذاء والرياضة بطريقة صحيحة، يمكن لطفلك مريض السكر أن يتمتع بحياة صحية ونشطة دون أن يؤثر مرضه على جودة حياته.

