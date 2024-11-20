في اليوم العالمى للطفل.. كيف تتعامل مع انخفاض السكر عند ابنك؟

كتبت إيناس البنا

يتزامن اليوم 20 نوفمبر اليوم العالمى للطفل وهو يوم مخصص للتوعية بصحة الطفل، وفيما يلى نسلط الضوء على الطفل مريض السكر وكيفية التعامل مع انخفاض مستويات السكر في الدم.

يواجه الطفل مريض السكر تحديات يومية بسبب اضطرابات مستوى السكر فى الدم، مما يؤثر على قدرته على الانخراط فى الأنشطة المدرسية بشكل طبيعى، ولكن على الرغم من ذلك، مع التوجيه الصحيح والدعم المناسب، يمكن للأطفال المصابين بالسكر ممارسة حياتهم المدرسية بصورة صحية وآمنة.

وفقا لتقرير موقع " urmc"، يحدث نقص سكر الدم عندما يكون مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم منخفضًا جدًا، والجلوكوز هو المصدر الرئيسي للوقود للدماغ والجسم.

المعدل الطبيعى للسكر ومتى يحصل الطفل على جرعة الأنسولين

يتراوح المعدل الطبيعي لسكر الدم بين 70 إلى 140 مليجرامًا لكل ديسيلتر (ملغ/ديسيلتر)، ويختلف المقدار بناءً على الوجبة وأشياء أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم تناولها.

قال الدكتور ممدوح الشربينى، أستاذ الباطنة والأورام والغدد الصماء بجامعة القاهرة: إن الطفل مريض السكر يجب يحصل على وجبة الإفطار الخاصة به وتحتوى على نشويات وسكريات ولا يجوز تناول جرعة الأنسولين دون وجبة الإفطار حتى لا يتعرض الطفل لغيبوبة، كما يجب أن تحتوى الوجبة التى يصحبها الطفل للمدرسة على سندوتش مربى أو حلاوة وقطعة من الشوكولاتة يتناولها إذا شعر بدوخة أو تعرق شديد فى حالة انخفاض نسبة السكر.

وكشف أنه إذا كان الطفل يمارس نشاطا بدنيا شديدا مثل الجرى أو مباراة طويلة يحتاج إلى مجهود عضلى وجرى مستمر حتى لا يتعرض إلى نقص السكر، خاصة إذا شعر بالتعرق الشديد والنهجان، فيجب التوقف وتناول أى أشياء سكرية على الفور، وفى بعض الحالات التي يكون فيها مستوى السكر غير منتظم، يجب أن يكون مع الطفل جهاز تحليل السكر باللمس، ويتناول الوجبة التى معه فى اللانش بوكس بين وجبتى الإفطار ووجبة الغداء.



ويشير أستاذ الباطنة إلى أنه إذا كان الطفل يحصل على 3 جرعات من الأنسولين، يجب أن تقوم الأم صباحا بقياس نسبة السكر قبل الإفطار وإعطائه أول جرعة بشكل عادى، ويفضل تناول باقى الجرعات أيضا عند الرجوع للمنزل حتى لا يتعرض لنقص السكر.

كيفية التعامل مع انخفاض السكر عند الطفل

في حالة انخفاض سكر الدم عند الطفل يجب اتباع النصائح التالية:

ـ تبدأ أولا من استعداد الأم فى المنزل بضرورة إعطاء الطفل وجبة خفيفة تحتوى على السكر سريع الامتصاص، مثل العصير أو أقراص الجلوكوز.

ـ التأكد من استقرار الحالة بعد 15 دقيقة من تناول السكر، كما يجب الانتظار لمدة 10-15 دقيقة ثم قياس مستوى السكر مرة أخرى، إذا كان لا يزال منخفضا، يفضل تناول المزيد من السكر تحت إشراف طبى .

ـ فى حالة ظهور الأعراض السابقة، يجب على المعلم أو زملائه إخطار الشخص المسئول فورا، ويتبع ذلك تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات المعقدة، مثل الساندويتش أو البسكويت.