التغذية الصحية لطفل مريض السكر.. من الفطار للعشاء وبدائل الحلويات

كتبت إيناس البنا

يحتاج الطفل مريض السكر إلى نظام غذائى صحى متوازن خلال يومه الدراسى، وذلك لضمان استقرار مستوى السكر فى الدم والحفاظ على نشاطه وتركيزه.

أكد الدكتور هشام العامرى، استشارى التغذية العلاجية بقصر العينى، أن التغذية الصحية الجيدة تلعب دورا مهما فى السيطرة على مرض السكر، خاصة للطفل الصغير، وتساعده بشكل كبير فى تجنب المضاعفات مثل أعراض انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر المفاجئ.

وأوضح «العامرى» أنه خلال اليوم الدراسى قد يواجه الطفل مواقف عديدة تتطلب الحفاظ على مستوى ثابت من الطاقة والتركيز، وبالتالى الحفاظ على مستوى السكر، ويكون ذلك من خلال تناول وجبات صحية ومتوازنة تعمل على توازن نسبة السكر فى الدم دون حدوث ارتفاعات أو انخفاضات مفاجئة، لذا من المهم أن تكون الوجبات غنية بالعناصر الغذائية المتوازنة التى يحتاجها الجسم، مع مراقبة كميات الكربوهيدرات والسكريات التى يتناولها الطفل.

وجبة منتصف اليوم

فى وقت الاستراحة بين الدراسة، يحتاح الطفل حسب توجيهات الطبيب إلى تناول وجبة خفيفة مناسبة تمده بالطاقة وتحافظ على مستواه، مشددا على ضرورة أن تكون وجبات خفيفة صحية مثل الفاكهة، لأن محتواها من السكر مناسب بعكس السكريات السريعة كالمربى والحلاوة، ويمكن إعطاء الطفل ثمرة من التفاح أو الجوافة أو الكمثرى التى قد يحتاجها الطفل لتجنب انخفاض مستوى السكر وتجنب الإصابة بالغيبوبة.

الجزر يساعد على تنظيم مستوى السكر فى الدم، ويعود ذلك لأن مرضى السكر يمكنهم امتصاص السكر الطبيعى فى الجزر بسهولة ودمجه فى النظام الغذائى اليومى، وعلى الرغم من أن عصير الجزر يحتوى على السكر والكربوهيدرات، فإنه لا يرفع مستويات السكر فى الدم، ذلك لأن الجزر غنى بالألياف والكاروتين.

وأشار استشارى التغذية العلاجية إلى أن وجبة الغذاء يجب أن تكون متوازنة، مع التركيز على البروتينات الصحية والخضراوات الغنية بالألياف، موضحا أن بعض الخيارات تشمل سلطة خضار طازجة مع قطع من الدجاج المشوى أو التونة، وخبز القمح الكامل مع حشوه بالجبن أو الدجاج أو حبوب كاملة مثل الأرز البنى أو الكينوا، بدلا من الأرز الأبيض أو المكرونة المكررة أو ساندوتش صدور الديك الرومى المدخن مع خبز حبوب كاملة.

وبعد الغداء يمكن تقديم بعض الخيارات الصحية للطفل أيضا، وتشمل شرائح الجزر أو الخيار أو قطع فاكهة طازجة مثل الفراولة أو التوت.

وتابع استشارى التغذية العلاجية: بالنسبة للأطفال الذين يميلون إلى تناول الحلويات أو السناكس المعلبة، هناك العديد من البدائل الصحية التى يمكن تقديمها لهم مثل الشيكولاتة الداكنة بنسبة 70% كاكاو أو أكثر بدلا من الشوكولاتة العادية، والفشار بدون إضافات أو زيوت مهدرجة كبديل عن رقائق البطاطس، ومخبوزات صحية منزلية مثل كوكيز الشوفان والعسل بدلا من المخبوزات الجاهزة المحملة بالسكر.