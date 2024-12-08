شبورة كثيفة وأجواء باردة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشف التحديث الأخير لـ خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا الإثنين 9 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:
حالة الطقس نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر
- طقس بارد على كل الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
الظواهر الجوية
- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.
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