شبورة ورياح بهذه المناطق.. الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

كتبت - مرام محمد

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 7 ديسمبر 2024، إلى الخميس 12 ديسمبر 2024، مشيرة إلى أنه يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

السبت 7 ديسمبر و الأحد 8 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الإثنين 9 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 10 ديسمبر إلى الخميس 12 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.