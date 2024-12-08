سوريا تطوى صفحة الأسد وتبدأ الفوضى.. أعمال سلب ونهب وسرقة للمصرف المركزي

كتبت: هناء أبو العز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو وصورًا على منصات السوشيال ميديا، منهم منصة إكس، تشير إلى سيطرة حالة من الفوضى داخل المدن السورية، بعد سقوط النظام، حيث شهدت البنوك حالات سرقة متعددة، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بالطريق العام.

كما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على السوشيال ميديا، أن القصر الرئاسي الواقع في حي المالكي في العاصمة السورية دمشق خالي من أي عناصر مسلحة، وكل من كانوا يتجولون داخل القصر مدنيون فقط، البعض منهم لالتقاط الصور، والآخر للسرقة.

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نهب لدوائر الدولة ومن بينها البنك المركزي ودوائر والقصر الجمهوري وظهور حالة بيع السلاح في الشارع بعد سقوط نظام بشار الاسد.



🔹حاكم مصرف سوريا:

نهب بعض الممتلكات والأموال من المصرف

والوضع الحالي مستقر بعد وصول قوات من المعارضة المسلحة. pic.twitter.com/rTyJvTrcs9 — Dr. Haider Salman (@sahaider75) December 8, 2024

فيما قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن المصرف تعرض لحوادث سرقة صباح اليوم والجماعات المسلحة استطاعت إعادة قسما من المسروقات.

كما أظهرت مقاطع الفيديو ، أيضًا ملثمون يقومون بسرقة سيارات المواطنين، في وضح النهار.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد قال إن الرئيس السورى بشار الأسد قرر التنحى عن منصبه وغادر سوريا.

وتغير المشهد السورى منذ قليل مع إعلان مصادر عسكرية سورية أن النظام الحاكم في البلاد قد سقط، بعد مغادرة الرئيس السورى واحتلال الجماعات المسلحة عدة مدن، وكان آخرها العاصمة دمشق التي باتت تحت التحكم الكامل لهم .