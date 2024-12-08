سوريا تطوى صفحة الأسد وتبدأ الفوضى.. أعمال سلب ونهب وسرقة للمصرف المركزي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو وصورًا على منصات السوشيال ميديا، منهم منصة إكس، تشير إلى سيطرة حالة من الفوضى داخل المدن السورية، بعد سقوط النظام، حيث شهدت البنوك حالات سرقة متعددة، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بالطريق العام.
سرقة سيارات المواطنين وممتلكاتهم في دمشق— سلام الدراجي (@000urhd) December 8, 2024
قلناها ونعيدها
فرحتم ورقصتم
انتظروا القادم المجهول #بشار_الأسد #بشّار #دمشق #دمشق_الآن #دمشق_تتحرر #سجن_صيدنايا #ايران #سوريا #تحرير_الشام #سوريا_حرة pic.twitter.com/SRrN8qToB4
كما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على السوشيال ميديا، أن القصر الرئاسي الواقع في حي المالكي في العاصمة السورية دمشق خالي من أي عناصر مسلحة، وكل من كانوا يتجولون داخل القصر مدنيون فقط، البعض منهم لالتقاط الصور، والآخر للسرقة.
متداول— Dr. Haider Salman (@sahaider75) December 8, 2024
نهب لدوائر الدولة ومن بينها البنك المركزي ودوائر والقصر الجمهوري وظهور حالة بيع السلاح في الشارع بعد سقوط نظام بشار الاسد.
🔹حاكم مصرف سوريا:
نهب بعض الممتلكات والأموال من المصرف
والوضع الحالي مستقر بعد وصول قوات من المعارضة المسلحة. pic.twitter.com/rTyJvTrcs9
فيما قال حاكم مصرف سوريا المركزي إن المصرف تعرض لحوادث سرقة صباح اليوم والجماعات المسلحة استطاعت إعادة قسما من المسروقات.
كما أظهرت مقاطع الفيديو ، أيضًا ملثمون يقومون بسرقة سيارات المواطنين، في وضح النهار.
المعارصة السورية تسرق اموال السوريين وتدمر ممتلكاتهم#سوريا_الان#المعارص_السوري_صهيوني pic.twitter.com/ev2p2Aoels— احمد العطية (@Iraq_staff) December 8, 2024
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد قال إن الرئيس السورى بشار الأسد قرر التنحى عن منصبه وغادر سوريا.
وتغير المشهد السورى منذ قليل مع إعلان مصادر عسكرية سورية أن النظام الحاكم في البلاد قد سقط، بعد مغادرة الرئيس السورى واحتلال الجماعات المسلحة عدة مدن، وكان آخرها العاصمة دمشق التي باتت تحت التحكم الكامل لهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة