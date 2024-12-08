زراعة الشرقية تتابع أعمال تطهير الخلجان بقرى مركز الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه في إطار خطة الوزارة لدعم المزارعين بإطلاق حملات كبرى لتطهير المساقي، قامت المديرية بمتابعة أعمال تطهير خليج الإحباطي المشترك مع قرية شيبة بمركز الزقازيق بحضور المهندس محمد إبراهيم الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي وحسين الرماح رئيس الجمعية المركزية للائتمان بالشرقية والسيد يوسف رئيس مجلس إدارة التطهير والمهندس ياسر الجعفرى مدير إدارة التعاون والمهندسة هناء محمد رئيس قسم التطهير، وذلك فى إطار متابعة مديرية الزراعة بالشرقية ( إدارة الأراضي والمياه والبيئة ) وبالاشتراك مع الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام الأراضي والمياه بتنفيذ خطة التطهيرات لعام 2024 / 2025.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شدد المحافظ علي ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والخلجان والمصارف الخصوصية وإزالة أية تعديات على الترع والخلجان وتوفير المعدات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة في هذا الشأن.