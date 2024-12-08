‫وزير الزراعة: الاستثمار في المشروعات التي تخدم المرأة الريفية

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى دينا صالح المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد" لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لبحث موقف المشروعات الزراعية الممولة من الصندوق والتى يتم تنفيذها فى مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

أكد فاروق أن العلاقات بين مصر والايفاد متميزة وممتدة فى دعم المشروعات الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى إهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية المرتبطة بالزراعة والامن الغذائي.

كما رحب "فاروق" بتقارير المتابعة الايجابية لمشروعات الايفاد فى مصر مطالبًا بمزيد من زيادة محفظة استثمارات الايفاد فى مصر وتوجيها إلى الاستثمار فى المرأة الريفية من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم فى رفع مستوى معيشتها وتكون مصدر دخل ثابت لها .

وأشاد وزير الزراعة بمشروعات الايفاد فى المحافظات والمناطق الحدودية مشيرا إلى أنه تفقد بعضها فى محافظة مطروح .

‏كما بحث الموقف التنفيذى للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية "برايد" وكذلك المشروع الجديد الممول من الايفاد والذى انطلق مؤخرا "كراون"، والذى يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الرى الحديث خاصة فى مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر واسوان بالإضافة الاهتمام بسلاسل القيمة .

من ناحيتها أكدت "صالح" أن المشروعات المشتركة بين مصر والايفاد أصبحت قصص نجاح ونماذج تحتذى لبعض الدول الاخرى واشارت إلى تقارير البعثة الإشرافية للايفاد خلال زيارتها الأخيرة لمصر والتى جاءت كلها إيجابية.

أضافت "صالح" أن التعاون البناء والمثمر مع وزارة الزراعة المصرية فى كافة المشروعات الزراعية المشتركة تستهدف خدمة صغار المزارعين فى المناطق الريفية والأكثر احتياجا، مؤكدةً على اتفاقها مع الأفكار التى طرحها وزير الزراعة لتعزيز التعاون بين مصر والايفاد فى المشروعات التى تخدم المرأة الريفية وتسهم فى دعم منظومة الأمن الغذائي.