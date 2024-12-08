دراسة تكشف فوائد تناول المشروم في الوقاية من هذه الأمراض

كتبت مروة هريدى

يشتهر الفطر أو المشروم على نطاق واسع بفوائده الصحية، فهو منخفض السعرات الحرارية كما أنه غنى بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يجعله إضافة ممتازة للنظام الغذائي، وقد استكشفت دراسة فائدة رئيسية أخرى للفطر أو المشروم، حيث وجد الباحثون في مركز ولاية بنسلفانيا للمنتجات النباتية والفطرية للصحة في الولايات المتحدة أن تناول خمس حبات صغيرة من الفطر يوميًا يمكن أن يساعد في مكافحة مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ومن جانبه، قال روبرت بيلمان، مدير مركز ولاية بنسلفانيا للمنتجات النباتية والفطرية للصحة في الولايات المتحدة: "ما وجدناه هو أن الفطر أعلى مصدر غذائي لمضادات الأكسدة، الإرجوثيونين والجلوتاثيون معًا"، وقد نُشرت نتائج الدراسة في مجلة كيمياء الأغذية.

ماذا تقول الدراسة؟

نظر الباحثون إلى 13 نوعًا مختلفًا من الفطر أو المشروم ووجدوا أن أنواع البورسيني تحتوي على أعلى كميات من هذين المركبين، الإرجوثيونين والجلوتاثيون، واللذان يعتبران من أفضل مضادات الأكسدة، ويقدم الفطر العديد من الفوائد الصحية، مما يجعله إضافة قيمة لنظامك الغذائي، فهو غني بمضادات الأكسدة مثل السيلينيوم والإرجوثيونين، والتي تقاوم الإجهاد التأكسدي وتدعم صحة المناعة.

وقد تقلل خصائص المشروم المضادة للالتهابات من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والفطر غني بالعناصر الغذائية ولكنه منخفض السعرات الحرارية، وهو مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامين ب المركب، وفيتامين د، والمعادن مثل البوتاسيوم، مما يعزز صحة الدماغ والعظام، كما يساعد محتواه العالي من الألياف على الهضم ويدعم صحة الأمعاء، ويحتوي الفطر أيضًا على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل بيتا جلوكان التي قد تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.