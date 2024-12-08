جيش الاحتلال يستدعى الفرقة 98 ولواءى المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا

كتب ـ محمد عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يستدعي الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود.

وذكر خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفًا على منطقة تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط.

وفي وقت سابق، أعنت إذاعة جيش الإحتلال أنه بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود.

قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".