اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 ديسمبر 2024 11:22 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جيش الاحتلال يستدعى الفرقة 98 ولواءى المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا

الأحد، 08 ديسمبر 2024 09:57 ص
جيش الاحتلال يستدعى الفرقة 98 ولواءى المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا جيش الاحتلال
كتب ـ محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يستدعي الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود.

وذكر خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفًا على منطقة تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط.

وفي وقت سابق، أعنت إذاعة جيش الإحتلال أنه بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود.

قال رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، إنّه مستعد للتعاون مع الجميع وأي حكومة يختارها الشعب السوري.

وأضاف "غازي" خلال كلمته المُسجلة، اليوم الأحد، أنّ "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها؛ حرصًا على المرافق العامة للبلاد ونمد أيدينا للجميع من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها".

 







مشاركة

سوريا

احداث سوريا

بشار الاسد

سوريا الان

بشار

سوريا الآن لحظة بلحظة

اخبار سوريا اليوم

هروب بشار الاسد

ماذا يحدث في سوريا الان

اخبار سوريا الان

سوريا لحظة بلحظة

الاسد

هروب بشار الاسد من سوريا

الوضع في سوريا

الاسد سوريا

اخبار سوريا

دمشق

اخر اخبار سوريا

السورية

أخبار سوريا اليوم عاجل

سقوط دمشق

التلفزيون السوري

سوريا مباشر

أخبار سوريا

المعارضة السورية

تحرير سوريا

سقوط بشار الاسد

سقوط بشار

اخبار

Syria

bashar al assad

syria live

سجن صيدنايا

صيدنايا

ترامب سوريا

بشار يغادر سوريا

سوريا قبل الحرب

سوريا اليوم مباشر

أخبار سوريا اليوم عاجل دمشق

انسحاب الجيش السوري

الوضع السياسي في سوريا اليوم

أخبار سوريا العسكرية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة