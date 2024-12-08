اليوم السابع
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تقارير: جيش إسرائيل هاجم أسلحة متطورة بسوريا خوفا من وقوعها بأيدى جماعات مسلحة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 10:20 ص
تقارير: جيش إسرائيل هاجم أسلحة متطورة بسوريا خوفا من وقوعها بأيدى جماعات مسلحة الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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قالت تقارير أجنبية، إن الجيش الإسرائيلي هاجم ليلاً في سوريا أسلحة متطورة تابعة لنظام بشار الأسد خوفاً من وقوعها في أيدى جماعات مسلحة.

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يستدعي الفرقة 98 ولواءي المظليين والكوماندوز إلى الحدود مع سوريا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن إرسال دبابات الكتيبة 77 من اللواء السابع إلى المنطقة العازلة على الحدود السورية لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود.

وذكر خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفًا على منطقة تل أيوبا في ريف القنيطرة الأوسط.

وفي وقت سابق، أعنت إذاعة جيش الإحتلال أنه بدأ عملية عسكرية في المنطقة العازلة بالقنيطرة السورية قرب الحدود.

 

 







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