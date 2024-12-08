جامعة الأقصر تنظم ندوة حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومنصات التواصل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر، بإشراف الدكتورة هناء حامد مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، وبالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة الأقصر، ندوة بعنوان "الإستخدام الآمن للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي" بمدرسة نجع ابو عنان الابتدائية بإدارة الطود التعليمية، وذلك تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر.

وجاءت فعاليات الندوة تفعيلاً للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفى إطار الإهتمام بالأطفال والشباب وتحصينهم من الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ للإنترنت ومخاطر الدارك ويب، وذلك في إطار سلسلة ندوات التثقيف الرقمي لخدمة المجتمع الخارجي، وزيادة الوعي التكنولوجي لكافة فئات المجتمع المصري، وحاضر بالندوة المهندس ياسر خضرى مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، وبحضور عادل أحمد محمد مدير المدرسة، وعدد من الهيكل الإداري والمعلمين.

ودارت محاور الندوة عن ما هو الإنترنت وبداية نشأته وطبقات الانترنت كبدايات مبسطة وسهلة للأطفال، ثم تطرق إلى تناول طبقات الانترنت:- (Surface Web الطبقة الأولى: الإنترنت الذى يتعامل معه جميع المستخدمين - Deep Web الطبقة الثانية: الإنترنت العميق و هذا النوع تتعامل معه فئة معينة من المستخدمين كمعاملات البنوك وكافة معاملات الشمول المالى للمؤسسات كنبذة تعريفية للمدرسين في المدرسة - Dark Web الطبقة الثالثة: الانترنت المظلم ويتم التحذير من استخدامه لأنه مسؤول عن كافة الجرائم الإلكترونية بجميع أنواعها التى تحدث من ابتزازات والتى تحذر منها الدول بسبب الأضرار الواقعة على أفراد المجتمع؛ فضلا عن استعراض كيفية التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي و محاربة الشائعات).

ولاقت الندوة تفاعلاً كبيراً من الطلاب وبدأ التفاعل مع المحاضر عن طريق إستخدام أسلوب الحوار والمناقشة مع التلاميذ، مما أدى إلى تفاعلهم واستخدم بعض الصور التى تعبر عن مخاطر الانترنت عن طريق ( شاشة العرض ) محذرا منهم الجلوس على فترات طويلة والتى تستمر لساعات، لافتاً انتباه المدرسين مما يشكل خطر على الصحة والجهاز العصبى، وتعريفهم الطرق المناسبة التي تبعدهم عن التعرض لمخاطر الإنترنت.

ثم تحدث عن الإيجابيات والسلبيات كتوفير الوصول السريع للمعلومات، والتسوق عبر الانترنت، والتواصل بسهولة مع الأصدقاء متطرقا الى السلبيات والتي ذكر منها التعرض للمخاطر مثل الاحتيال والسرقة والتأثير السلبى على الصحة العقلية والجسدية.

وفى نهاية الندوة شكر مدير المدرسة جامعة الأقصر برئاسة الدكتورة صابرين عبدالجليل، على الاهتمام بتقديم الدعم وتسخير كافة الإمكانات للطلاب فى جميع المراحل العمرية، وزيادة الوعى حسب ما يتناسب مع كافة الاعمار معربا عن تقديره لفريق العمل، كما قدمت إدارة المدرسة شهادة شكر وتقدير للمحاضر والقائمين على تنفيذ الندوة الدكتورة هناء حامد وهنيه محمود، وأشرف على تنفيذ الندوة من الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هنية محمود محمد وزينب محمد.



الطلبة خلال ندوة حول الإستخدام الآمن للانترنت ومنصات التواصل



جامعة الأقصر تنظم ندوة حول الإستخدام الآمن للانترنت



ندوة حول الإستخدام الآمن للانترنت ومنصات التواصل الإجتماعى



ندوة حول الإستخدام الآمن للانترنت ومنصات التواصل لطلبة مدرسة أبوعنان