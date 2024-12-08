المشدد 15 سنة لـ 3 أشخاص بتهمة سرقة ذهب ومبلغ مالي من موظف بالمعاش فى طوخ

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لمبلط سيراميك وصنايعي ألوميتال وطالب، لاتهامهم بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من موظف بالمعاش وزوجته بعد اقتحام منزلهم ليلا بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6331 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 565 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع ح"، 34 سنة، مبلط سيراميك، و"أحمد ص ع"، 32 سنة، صنايعي ألوميتال، و"محمود م ع"، 23 سنة، طالب جامعي، وجميعهم مقيمين مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 13 / 2 / 2024 بدائرة مركز شرطة طوخ، سرقوا المصوغات الذهبية والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليهما حامد محمد عبد المقصود عصر، وناهد محمد محمد الهباق من مسكن الأول ليلاً.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استخدموا مفاتيح مصطعنة وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما، باستعمال سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأداة "صاعق كهربائي"، بأن قاموا بتكبيلهم، وشل مقاومتهم، والتعدي عليهم بالضرب، محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق، واستطاعوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، كما حازوا وأحرزوا أدوات صاعق كهربائي، حبل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه الأول حامد محمد عبد المقصود عصر، 73 سنة، بالمعاش، أنه حال تواجده بمسكنه ورفقته الشاهدة الثانية فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي، ودلوف شخصين مقنعين إلى مسكنه، قام أحدهم بتكبيل يديه وقدميه وكمم فاه باستخدام لاصق بلاستيكي، متعدياً عليه بالضرب باستخدام صاعق كهربائي وأشهر في مواجهته سلاح ناري "فرد خرطوش" لإجباره على الإفصاح عن مكان تواجد النقود والمصوغات الذهبية فانصاع له وأخبره عن مكان تواجد النقود فاستولى عليها، وإبان ذلك تناهى إلى سمعه صوت الشاهدة الثانية حال تعدي الثاني عليها، وأضاف أنهم كان برفقتهم ثالث متواجد أمام باب المسكن، وعقب أن استولوا على النقود فروا هاربين وأخبرته الشاهدة الثانية بأن الثاني قد استولى على مبلغ مالي آخر ومصوغات ذهبية.