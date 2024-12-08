المشدد 10 سنوات لبائع و5 سنوات لآخر لاتجارهما بالمخدرات وحيازة أسلحة بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لبائع فاكهة وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك السجن المشدد 5 سنوات لآخر، وتغريمه 20 ألف جنيه، لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية "بندقية آلية، وبندقية خرطوش" وذخائر، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36216 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3618 لسنة 2023 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "مصطفى م ط"، 29 سنة، بائع خضار، و"يوسف ع ع"، 19 سنة، بائع خضار، ومقيمان المنايل مركز الخانكة، لأنهم في يوم 25 / 12 / 2022 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قاما بتأليف عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا وحازا جوهر مخدراً "هيروين" يقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناًن كما أحرزا وحازا جوهراً مخدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزا وحازا جوهر مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرزا وحازا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة 3 فرد خرطوش، وحازوا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع التهم السابقة"، وأحرزا وحازا بغير ترخيص "محدث صوت" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.