المديريات التعليمية توجه بالاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب ـ محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بالاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والتى تبدأ يناير المقبل، حيث أكدت على أهمية طباعة الأسئلة بشكل جيد يضمن قرأتها من قبل الطلاب، وأن تكون الأسئلة واضحة من حيث الصياغة سواء الفنية أو من حيث الطباعة، كما أكدت المديريات على تجهيز أرقام جلوس الطلاب واللجان الامتحانية وإعلان جداول الامتحانات بعد اعتمادها رسميا فى أماكن ظاهرة للطلاب داخل المدارس، مشددة على أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول تعقد على مستوى المدارس لصفوف النقل مع وضع الأسئلة من خلال اللجان الفنية بالإدارات التعليمية.

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.