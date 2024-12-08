الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقارات مجاورة لمزلقانات إدفو بأسوان

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة

جاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۸۳ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بمدينة إدفو محافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة : وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد حديد مصر.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.