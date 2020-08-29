تطوير مزلقانات السكك الحديدية بأسوان والبدء فى مزلقان الخوى شمال المحافظة

أسوان – صلاح المسن

تسير معدلات تنفيذ مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية بخطى متسارعة فى محافظة أسوان، علاوة على المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والعمل على إزالة أى معوقات تؤخر الانتهاء من الأعمال وتحقيق التنسيق المتبادل بين الجهات المعنية.

وذلك فى إطار مجهودات الدولة لتنفيذ المشروع القومى لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات ورؤساء المدن والأحياء وهيئة السكة الحديد بإجراء المعاينات على أرض الواقع.

حيث قامت المنطقة العاشرة، بهيئة الطرق والكبارى ببدء أعمال إنشاء كوبرى لسيولة الحركة المرورية والسيارات على طريق مصر أسوان السريع بديلا عن مزلقان الكاجوج، بمركز كوم إمبو، فى محافظة أسوان، وبدأت خطوات العمل فى إنشاء هذا المحور الجديد، وتم أخذ جسات على عمق 30 مترا بمعرفة المنطقة العاشرة بهيئة الطرق والكبارى.

وعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو بأسوان، تحت إشراف اللواء المهندس وجدى مسلم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو، ونائبه أحمد تاج الدين، الاجتماع التنسيقى لإنشاء المحور الجديد ناحية قرية الكاجوج شمال مركز كوم امبو مارأ أعلى مزلقان قرية الكاجوج الخاص بالسيارات، بحضور الجهات التنفيذية المعنية للوحدة المحلية لقرية الكاجوج والمنطقة العاشرة للطرق والاتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

وتم إجراء المعاينة على الطبيعة بمعرفة هيئة الطرق والكبارى وهيئة السكك الحديدية، وعرض الجميع المعاينة على الطبيعة لتحديد صلاحية الموقع وإزالة الإشغالات والتعديات لإتمام مشروع المحور المحور الجديد.

من ناحية أخرى كانت قد بدأت بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، أعمال تطوير مزلقان السكك الحديد بالخوى بقرية الحجز بحرى ورفع كفاءته، لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، ولتحسين الخدمة المرورية من وإلى المزلقان، ضمن جهود الدولة لتطوير كافة المزلقانات على مستوى الجمهورية.

وجارى الانتهاء من الأعمال المدنية بالمزلقان مع الإلتزام بالضوابط والمواصفات المحددة والسير طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع، وبدأت أعمال تطوير مزلقان الخوى بقرية الحجز بحرى والتى تبدأ بتخفيض منسوب الطريق العام بطول ٢٠٠ متر فى جانبى المزلقان ثم إعادة الرصف.

وكان العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، قد كلف علاء الدين حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى، الأسبوع الماضى بإزالة أى معوقات والانتقال على الطبيعة بحضور ممثلى كافة الهيئات المعنية من الوحدة المحلية للقرية والشركة المنفذة واستشارى المشروع والسكة الحديد والطرق والكبارى وشركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء والاتصالات، وذلك فى ضوء التنسيق بين كافة الهيئات لإزالة كافة معوقات التنفيذ.

وكذلك التنسيق مع رئيس وحدة المرور بإدفو لضمان السيولة المرورية وتم الاتفاق على بدأ العمل وتكثيف العمل ليلا بعيدا عن أوقات الذروة والالتزام التام بالبرنامج الزمنى الموضوع.

كما صرح العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بأنه تم الانتهاء أيضا من كافة المعوقات الخاصة بمزلقان العوينية وسيبدأ العمل به قريبا وذلك تبعا لخطة الدولة فى تطوير كافة المزلقانات على مستوى الجمهورية.



اجتماع تنسيقي لإنشاء المحور الجديد ناحيةالكاجوج شمال كوم امبو (1)



اجتماع تنسيقي لإنشاء المحور الجديد ناحيةالكاجوج شمال كوم امبو (7)



الاستعداد لبدء العمل بتطوير مزلقان الخوى باسوان (1)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (1)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (2)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (3)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (4)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (5)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (6)



بدا اعمال تطوير مزلقان الخوى شمال أسوان بتخفيض منسوب الطريق (7)