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الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 8-12-2024 بالتعاملات المسائية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:43 م
الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 8-12-2024 بالتعاملات المسائية ذهب - ارشيفية
إسلام سعيد

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ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، وذلك عقب ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم الأحد في مصر 8-12-2024، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 ارتفاعاً ملحوظاً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيه.

عيار 18 يسجل 3205 جنيهات.

الجنيه الذهب 29920 جنيها.

شعبة المعادن الثمينة

توقع إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة والمجوهرات في غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تصبح مصر ضمن أهم 20 مصدراً للمشغولات الذهب خلال 2025- 2026، وأن تصبح القاهرة ضمن أهم 10 مصدرين للذهب في العالم خلال عام 2027.

وأضاف "واصف" أن مصر في عام 2022 كانت في المركز 94 عالمياً في صادرات المشغولات الذهبية وحالياً وصلنا الي المركز 54 بنهاية عام 2023، نتيجة التنسيق بين شعبة المعادن والجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين.

وتوقع إيهاب واصف، أن تتقدم مصر في تصدير المشغولات الذهبية لنصبح ضمن أهم 30 مصدراً على مستوى العالم بنهاية عام 2024، وذلك نتيجة إزالة قيود تصدير الذهب ورسوم التثمين الأمر الذي انعكس على أداء صادرات الذهب منذ إعلان إزالة هذه الرسوم







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