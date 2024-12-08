صناعة المشغولات الذهبية المصرية على طريق العالمية بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات

كتب مدحت وهبة - إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين لإطلاق النسخة الجديدة من معرض "نبيو" للذهب والمجوهرات 2024، حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويُعد أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي والمقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.



ويشهد المعرض بمشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض كما يتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان "المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية".

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن وزارة التموين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.