استدعاء ضحايا جدد للمتهم بالنصب على المواطنين بتوفير شقق سكنية بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر استدعاء ضحايا جدد للاستماع لاقوالهم فى واقعة ضبط عاطل، بتهمة النصب على المواطنين بعدما أوهمهم بقدرته على توفير وحدات سكنية لهم.

ونجحت الداخلية فى ضبط عنصر جنائى لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم تخصيص وحدات سكنية لهم.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتمكن من خلال ذلك من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود إتفاق "مزورة" لتخصيص وحدات سكنية لهم، وعقب ذلك قام بغلق مقر الشركة ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه،وضبط بحوزته (عقود خالية البيانات لبيع وحدات سكنية – 2 أكلاشيه خاصين بالشركة – عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى لبنوك مختلفة - 2 جهاز حاسب إلى بمشتملاتهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.