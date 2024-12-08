استخراج براية من معدة طفلة.. أعراض ابتلاع ابنك جسم صلب وتتصرف إزاى

كتبت فاطمة ياسر

نجح فريق جراحي بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعاني ألم شديد بالمعدة وترجيع متكرر، حيث تبين ابتلاعها قطعة حادة من براية قلم رصاص، وتم استخراجها من المعدة.

وحول ذلك أوضح الدكتور طارق عبد العليم استشاري الصدر في القصر العيني، أن إبتلاع الطفل لشيء غريب يعد من الأمور التي تتسبب في تعرضه لمخاطر صحية، فقد تدخل أي قطعة إلي الجهاز التنفسي، ومجري التنفس ومجري الطعام، وفي حالة عدم إنقاذ الطفل قد يتعرض للوفاة أو الإختناق.

أعراض إبتلاع الطفل لمواد صلبة

وقدم استشاري الصدر أبرز الأعراض التي يجب توخي الحذر عند تعرض الطفل لها، لأنها تعني إبتلاعة لجسم غريب، ومنها:

-السعال

- صعوبة في البلع

-سيلان اللعاب

-ألم صدر

-آلام في المعدة

-التقيؤ

-مشاكل فى الذهاب إلى الحمام.

أبرز الأجسام الغريبة التي يبتلعها الأطفال

وأوضح استشاري الصدر، أن هناك بعض الأجسام الغريبة الأكثر إبتلاعا من قبل الأطفال، ومنها:

-ابتلاع الدبابيس

يعتمد مدى خطورة الحالة على مكان استقراره إن كان في المجرى التنفسي، أو الرئة.

-ابتلاع قطعة بلاستيكية أو معدنية

تختلف خطورة الحالة باختلاف الحجم، أو الملمس، أو وجود نتوءات ومكان استقرارها.

-ابتلاع بطارية

إذا استقرت البطارية في المريء فتحتاج إلى إزالة فورية عكس استقرارها في المعدة الذي يكون أقل خطراً، ويحدد مكان استقرارها بالسونار.

-المغناطيس



يمكن أن يسبب المغناطيس الكثير من الضرر فى الجهاز الهضمى للطفل ويمكن أن يتسبب في التواء الأمعاء، مما يتسبب في تقرحات الأمعاء وتسمم الدم، ويتم إكتشافه بالسونار الطبي لتحديد مكانه وإخراجه بالمنظار.

الإسعافات الأولية لإنقاذ طفل تعرض لإبتلاع جسم غريب

وهناك العديد من الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها فور إبتلاع الطفل لأي جسم غريب، وأهمها الذهاب للمستشفي للتعرف علي حقيقة الشيء الذي تم إبتلاعه، وتحديد مكانه وطرق التعامل الصحي معاه.

كما يجب خضوع الطفل للأشعة "x-ray" للتعرف إذا كان الطفل يحتاج البقاء في المستشفى تحت الملاحظة ، وهل مسموح له بتناول الطعام والشراب، كل هذا يتم تحديده وفقا لنوع المادة التي قام الطفل بإبتلاعها.

ويعتمد علاج الأشياء الصلبة الحادة بشكل عام عن طريق إزالة الجسم الغريب على الفور، وهذا بطبيعة الحال يتطلب إجراء عملية جراحية أو عن طريق المنظار.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أمجد على، استشارى طب الأطفال بقصر العينى، أن بعض الأطفال تتعرض للاختناق عند إبتلاع جسم غريب، نتيجة لدخول شيء إلى الحلق أو القصبة الهوائية يؤدي إلى سد مجرى الهواء، وعادةً ما يكون سبب إصابة الأطفال بالإختناق يرجع إلي تعرضهم لبلع أجسام صغيرة.

وأضاف استشاري طب الأطفال، إلي أن الاختناق يعد الأمور التي تهدد الحياة، لأنه يتسبب في عدم توصيل الأكسجين إلي المخ، لافتا أنه يجب تقديم الإسعافات الأولية بأسرع ما يمكن، ومن هذه النصائح التالي:

-ضعي الطفل على وجهه لأسفل على طول فخذك .

-عدي خمس ضربات على الظهر .

-أقلب طفلك وافحص فمه جيدا.

-اقلب الطفل ووجهه للأعلى ومسندًا على طول فخذك

-ضع إصبعين في منتصف صدره، وادفع للأسفل للقيام بما يصل إلى خمس ضغطات حادة على الصدر.

-افحص الفم في كل مرة

-شجع الطفل على الاستمرار في السعال.

وأكد استشاري طب الأطفال، علي ضرورة تكرار هذه الخطوات من مرتين إلي ثلاث مرات ، ولكن في حالة أن الطفل غير قادر علي التنفس بشكل جيد وفاقد للوعي في هذه الحالة يجب أخذه علي الفور للمستشفي لإسعافه.

