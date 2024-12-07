فريق جراحى يستخرج موس براية من معدة طفلة 7 سنوات بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفي الأطفال التخصصي ببنها بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعاني ألم شديد بالمعدة وترجيع متكرر، حيث تبين ابتلاعها قطعة حادة من براية قلم رصاص، وتم استخراجها من المعدة.

وأوضحت المستشفي، في بيان لها، أنه بعد التردد لأكثر من مرة على عيادات بعض أطباء الباطنة والمستشفيات، حضرت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بصحبة الأهل إلى عيادة الجراحة بالمستشفى، وعرضت الشكوى المتكررة وهو ألم شديد بالمعدة وترجيع متكرر.

وتابعت المستشفي، أنه تم حجز الحالة بالمستشفى وتم عمل اللازم من إشاعات وتحاليل، وتم تشخيص الحالة بوجود جسم غريب داخل المعدة، وعلى الفور تم دخول الطفلة إلى غرفه العمليات، وتم استخراج قطعة معدنية حادة من براية القلم الرصاص، من جدار المعدة باستخدام منظار الجهاز الهضمى.

وقدم الأهل كل الشكر والعرفان للفريق الطبى وكل من تعاون فى إنقاذ حياة طفلتهم

وضم الفريق الطبي كلا من الدكتور محمد محمد متولى نائب المدير ورئيس الفريق الطبى واستشارى جراحة الاطفال، والدكتور عمرو عبدالملك استشارى جراحة الأطفال، والدكتور بكر نيروخ أخصائي جراحة الأطفال، والدكتورة سارة نسيم نائب جراحة الأطفال، والدكتورة ولاء حمدى استشارى التخدير.