إخلاء سبيل متهمين بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بكفالة 40 ألف جنيه

كتبت أمنية الموجى

قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه عن كل متهم احتياطيًا، لاشتراكهما مع آخرين، في الاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب عليهم بوهم الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.

وسبق وذكرت المعلومات الأولية أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال، وكونا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول مختلفة وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت .

وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخصين" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وألقي القبض علي المواطنين، وبمواجهتهما انكرا الواقعة على النحو المشار إليه وأنكرا الاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن بقيامهما وآخرين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبـالغ ماليـة، مقابل تسفيرهم للخارج.