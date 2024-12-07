10 نصائح لمنع السلوك العدواني لدى الأطفال الصغار

كتب - حسام الشقويرى

هناك أوقات عديدة يدفئك فيها سلوك طفلك ويسبب الراحة لقلبك، ولكن هناك أوقات أخرى قد تدفعك إلى الجنون بعض الشيء، وقد يفتقر طفلك، كطفل صغير أو طفل في سن ما قبل المدرسة، إلى ضبط النفس للتعبير عن غضبه بسلام. وبدلاً من ذلك، قد يلجأ إلى الهجوم بشكل طبيعي، وربما يضرب أو يعض بسبب إحباطه ، وفي حين أن الانفجارات العرضية أمر طبيعي - وخاصة أثناء نوبات الغضب - إلا أن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتشكيل سلوك طفلك، وفقا لما نشره موقع healthychildren

1 - علّم أفراد أسرتك القواعد

لا يفهم الأطفال القواعد إلا بعد تعليمهم إياها. لذا، ضع قواعد واضحة وتوقعات للسلوك. راجع " كيفية تشكيل وإدارة سلوك طفلك الصغير"

2 - "السيطرة على النفس"

تذكر أن الأطفال الصغار لا يتمتعون بقدرة طبيعية على التحكم في أنفسهم. إنهم يحتاجون منك أن تعلمهم عدم الركل أو الضرب أو العض عندما يكونون غاضبين، بل التعبير عن مشاعرهم من خلال الكلمات.

3 - تجنب التهديدات

فبدلاً من قول "توقف وإلا"، من الأفضل دائمًا تعليم طفلك سلوكًا بديلًا. تجاهل السلوك السيئ البسيط لفترة وجيزة، ثم أخبر طفلك بما يجب عليه فعله بدلاً من ذلك.

4 - "أحسنت"

لكي يكون الانضباط أكثر فعالية، يجب أن يتم بشكل مستمر - وليس فقط عندما يسيء طفلك التصرف. أخبر طفلك كيف يتصرف "بشكل ناضج" عندما يتصرف بطرق مناسبة، بدلاً من الضرب أو الركل أو العض. امتدح طفلك وأظهر له المودة الحقيقية عندما يتصرف بالطرق التي تحبها، مثل أن يكون لطيفًا ولطيفًا.

5 - "نحن لا نؤذي بعضنا البعض"

راقب طفلك بعناية وراقب النزاعات مع رفاق اللعب. إذا كان الخلاف بسيطًا، فابق بعيدًا واترك الأطفال يحلونه بأنفسهم. ومع ذلك، تدخل إذا دخل الأطفال في قتال جسدي يستمر حتى بعد أن يُطلب منهم التوقف. وينطبق الشيء نفسه عندما يبدو أن أحد الأطفال في حالة من الغضب ويضرب أو يعض الآخر. افصل بين الأطفال وابقهم منفصلين حتى يهدئوا.

إذا كان الشجار عنيفًا للغاية، فقد تضطر إلى إنهاء جلسة اللعب. أوضح أنه لا يهم من "بدأ الشجار". اشرح أنه لا يوجد عذر لمحاولة إيذاء بعضكما البعض.

6 - بدلاً من القتال، علّم طفلك أن يقول "لا" بنبرة صوت حازمة

ويجب أن يدير ظهره، أو أن يتنازل بدلاً من القتال بجسده. ومن خلال المثال، علّمه أن تسوية الخلافات بالكلام أكثر فعالية ـ وأكثر تحضراً ـ من استخدام العنف الجسدي.

7 - استخدم وسائل تشتيت صحية

أثناء تعليم طفلك الطرق المناسبة للاستجابة، لا حرج أيضًا في تشتيت انتباهه عندما يبدأ في الانزعاج. إن إشراكه في نشاط آخر يمكن أن يساعد في تهدئته. فقط تجنب "رشوته" ليتصرف بشكل مختلف.

8 - استخدم العقاب باعتدال

ولا حرج في استخدام العقاب عندما يكون سلوك طفلك غير لائق. ولكن يجب أن يكون العقاب هو الملاذ الأخير. راجعي كيفية منح العقاب لمزيد من المعلومات.

9 - تحكم في انفعالاتك

إن إحدى أفضل الطرق لتعليم طفلك السلوك المناسب هي مراقبة انفعالاتك. فإذا عبرت عن غضبك بطريقة هادئة وسلمية، فمن المحتمل أن يحذو طفلك حذوك.

10 - حافظ على قوتك

إذا كان لزاماً عليك تأديب طفلك، فلا تشعر بالذنب حيال ذلك ولا تعتذر له بالتأكيد. إذا شعر طفلك بمشاعرك المتضاربة، فقد يقرر أنه كان على حق طوال الوقت، وأنك الشخص "السيئ".

ورغم أن تأديب طفلك ليس أمراً ممتعاً على الإطلاق، إلا أنه في بعض الأحيان يشكل جزءاً ضرورياً من الأبوة. يحتاج طفلك إلى فهم متى يخطئ. علمه أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله وأن يكون على استعداد لقبول العواقب.

ما الفرق بين التأديب والعقاب؟

في حين يعتقد العديد من الآباء أن الانضباط والعقاب هما نفس الشيء، إلا أنهما ليسا كذلك.

الانضباط هو وسيلة للتدريس ووسيلة لتعزيز العلاقة الطيبة بين الوالدين والطفل. عندما تقوم بتأديب طفلك، يجب عليك أن تقدم له الثناء جنبًا إلى جنب مع التعليمات بنبرة حازمة. هدفك هو تحسين سلوكه.

العقاب أمر سلبي؛ فأنت بذلك تفرض عواقب غير سارة عندما يفعل طفلك شيئًا ما أو لا يفعله. والعقاب جزء من الانضباط، ولكنه جزء صغير فقط.

حتى سن الثالثة وأحيانًا بعد ذلك، لا يفهم الأطفال مفهوم العقاب. إن وضع الحدود هو نهج أفضل كثيرًا من العقاب. سيستجيب معظم الأطفال لوضع حدود واضحة وهادئة ومؤكدة.

متى يجب الاتصال بطبيب الأطفال

إذا بدا طفلك عدوانيًا بشكل غير عادي لأكثر من بضعة أسابيع، ولم تتمكن من التعامل مع سلوكه بمفردك، فاستشير طبيب الأطفال. تشمل العلامات التحذيرية الأخرى ما يلي:

الأذى الجسدي لأنفسهم أو للآخرين (علامات الأسنان، الكدمات، إصابات الرأس)

الاعتداء عليك أو على البالغين الآخرين

إرساله إلى المنزل أو منعه من اللعب من قبل الجيران أو المدرسة

خوفك على سلامة من حولك

إن أهم علامة تحذيرية هي مدى تكرار حدوث النوبات. ففي بعض الأحيان، قد يمر عدة أيام أو أسبوع أو أسبوعين دون وقوع أي حوادث على الأطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية. وقد يتصرفون بجاذبية شديدة خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن القليلين فقط هم من يمكنهم قضاء شهر كامل دون الوقوع في مشاكل مرة واحدة على الأقل. حافظ على اتصال وثيق مع معلم طفلك والمدرسة ومقدمي الرعاية الآخرين لمراقبة سلوكه.

يمكن لطبيب الأطفال وغيره من المتخصصين في الصحة العقلية مساعدتك في العثور على عدة طرق فعّالة لمكافأة السلوك الجيد وتثبيط السلوك السيئ. ويمكن استخدام هذه الطرق لتأسيس نهج ناجح سواء في المنزل أو خارجه. قد يكون التقدم بطيئًا، لكن مثل هذه البرامج عادة ما تكون ناجحة إذا بدأت عندما تكون اضطرابات السلوك قد بدأت للتو في التطور.

أفضل طريقة لمنع السلوك العدواني هي توفير حياة منزلية مستقرة وآمنة لطفلك. وفر لطفلك نظامًا صارمًا ومحببًا وإشرافًا بدوام كامل أثناء سنوات الطفولة المبكرة ومرحلة ما قبل المدرسة.

