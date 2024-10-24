خريف البشرة.. كيف يمكن أن يؤثر هذا الفصل على صحة جلدك؟

كتبت مروة محمود الياس

البشرة أيضا لها خريف، ذاك الفصل الذى تذبل وتصفر فيه أوراق الشجر، يمكن أيضا للبشرة أن تتأثر بهذه المشكلات، ويصبح الجلد عرضة لأعراض التشقق والذبول والجفاف.

وفقا لتقرير نشر في موقع mulberryhouseclinic فإن الكثير من العوامل تؤثر على البشرة في فصل الخريف، فتغير الساعة البيولوجية وكذا انخفاض درجة الحرارة، مع زيادة الهواء الجاف، مع التعرض للشمس بشكل أقل، كلها عوامل تؤثر على صحة الجلد.

مشكلات جلدية تصيب البشرة فى الخريف



وفقا للتقرير فإن البشرة تتأثير كثيرا بهذا الفصل منها:

جفاف البشرة مختلف الدرجات من حالة لأخرى

تشققات في البشرة نتيجة الجفاف

الشيخوخة المبكرة وظهور الخطوط لضعف ترطيب البشرة

التهيج في كثير من الأحيان يعانى البعض من حساسية في الوجه في هذا الفصل

بشرة مجهدة لدى الكثيرين وعدم ظهور النضارة فيها

التهابات جلدية واضحة خاصة لمن لديهم قابلية لهذه المشكلات الجلدية

نصائح لتحسين البشرة فى فصل الخريف



نصح التقرير بمجوعة من النصائح:

استخدام مرطب طبى صحى لا يرهق البشرة بانتظام

الاهتمام بتناول الكثير من أكواب المياه

الاهتمام بتناول طعام صحى ومفيد والبعد عن المقليات والتوابل

بعد الاستحمام جفف جسمك جيدا وقم بدهان مرطب مفيد وصحى

البعد عن الاستحمام بالمياه الساخنة

زيارة طبيب الجلدية عند ظهور أعراض مرضية مثل التشقق والجفاف الحاد وغيرها