وزير الشباب يسلم منتخب القليوبية درع البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزهم علي بني سويف

القليوبية إبراهيم سالم

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، درع بطولة دوري مراكز الشباب للمحافظات، لمنتخب القليوبية الذي توج بالبطولة علي حساب منتخب بني سويف، وكذلك الميداليات الذهبية، كما تسلم منتخب بني سويف الميدالية الفضية، كما كرم اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل لاعب، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب بالمباراة النهائية.

وجاءت المباراة النهائية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحضور عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظات ووزارة الشباب والرياضة.

وتمكن منتخب القليوبية من تحقيق الفوز على نظيره منتخب بني سويف بضربات الترجيح بنتيجة 5-3، ليتوج بطلاً لكأس دوري مراكز شباب المحافظات في حدث رياضي كبير شهد حضورًا لفيفًا من الشخصيات الهامة.

وقد أثنى الحضور على المستوى الفني العالي الذي ظهر به لاعبو الفريقين، مؤكدين على أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية الرياضة في مصر.

وهنأ محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية فريق القليوبية على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري. وأكد محافظ القليوبية أن هذا الفوز هو ثمرة للعمل الجاد والتدريب المستمر، وأن الرياضة هي أحد أهم أدوات بناء الشباب وتنمية المجتمع وان القليوبية فخورة بمنتخبها وستقف بجانبهم وتقدم لهم الدعم والمساندة لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بهذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل للرياضة والشباب، وأن مثل هذه البطولات تساهم في رفع الروح المعنوية لدى الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة، تتقدم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتؤكد على استمرارها في دعم الرياضة والشباب وتنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية.



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