اليوم السابع
Ads
السبت، 07 ديسمبر 2024 09:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الشباب يسلم منتخب القليوبية درع البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزهم علي بني سويف

السبت، 07 ديسمبر 2024 08:18 م
وزير الشباب يسلم منتخب القليوبية درع البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزهم علي بني سويف تسليم الميداليات الذهبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، درع بطولة دوري مراكز الشباب للمحافظات، لمنتخب القليوبية الذي توج بالبطولة علي حساب منتخب بني سويف، وكذلك الميداليات الذهبية، كما تسلم منتخب بني سويف الميدالية الفضية، كما كرم اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل لاعب، وكذلك أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب بالمباراة النهائية.

وجاءت المباراة النهائية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحضور عدد من الجهات التنفيذية بالمحافظات ووزارة الشباب والرياضة.

وتمكن منتخب القليوبية من تحقيق الفوز على نظيره منتخب بني سويف بضربات الترجيح بنتيجة 5-3، ليتوج بطلاً لكأس دوري مراكز شباب المحافظات في حدث رياضي كبير شهد حضورًا لفيفًا من الشخصيات الهامة.

وقد أثنى الحضور على المستوى الفني العالي الذي ظهر به لاعبو الفريقين، مؤكدين على أهمية هذه البطولات في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية الرياضة في مصر.

وهنأ محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية فريق القليوبية على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري. وأكد محافظ القليوبية أن هذا الفوز هو ثمرة للعمل الجاد والتدريب المستمر، وأن الرياضة هي أحد أهم أدوات بناء الشباب وتنمية المجتمع وان القليوبية فخورة بمنتخبها وستقف بجانبهم وتقدم لهم الدعم والمساندة لتحقيق المزيد من النجاحات.

من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بهذا الحدث الرياضي الكبير، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل للرياضة والشباب، وأن مثل هذه البطولات تساهم في رفع الروح المعنوية لدى الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

وبهذه المناسبة، تتقدم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بخالص الشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتؤكد على استمرارها في دعم الرياضة والشباب وتنظيم المزيد من الفعاليات الرياضية.

1000566230
1000566230

 

1000566239
1000566239

 

1000566248
1000566248

 

1000566251
1000566251

 

1000566254
1000566254

 







مشاركة

اخبار مصر

اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

دوري مراكز الشباب

استاد القاهرة

وزير الشباب

منتخبات المحافظات

منتخب القليوبية




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة