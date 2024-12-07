اليوم السابع
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وزارة الصحة تعلن عن أول مستشفى لعلاج الأورام بقطاع الطب بسمالوط.. صور

السبت، 07 ديسمبر 2024 06:04 م
وزارة الصحة تعلن عن أول مستشفى لعلاج الأورام بقطاع الطب بسمالوط.. صور مستشفى علاج أورام
كتبت: سارة وائل

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نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، افتتاح أول مستشفي لعلاج الأورام بسمالوط في محافظة المنيا وتعتبر أول  مستشفى بقطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة والسكان ، وتتضمن أقسام عديدة منها:

- ١٢ سرير رعاية مركزة.
- ⁠١٤ سرير رعاية أطفال.
- ⁠٤٠ سرير داخلي.
- ⁠١٥ كرسي جرعات علاج كيماوي.
- ⁠عيادات أورام الأطفال والكبار والتغذية العلاجية وأورام الفم وجراحة الأورام.
- ⁠أشعة عادية مقطعية تدخلية.
- ⁠معامل متكاملة ومعمل أنسجة ودلالات أورام.
- ⁠صيدلية تحضير علاج كيماوي وتغذية وريدية.

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الصحة

 







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وزرة الصحة و السكان

مستشفى علاج أورام

قطاع الطب

سمالوط

المنيا



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