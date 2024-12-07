وزارة الصحة تعلن عن أول مستشفى لعلاج الأورام بقطاع الطب بسمالوط.. صور

كتبت: سارة وائل

نشرت وزارة الصحة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك، اليوم السبت، افتتاح أول مستشفي لعلاج الأورام بسمالوط في محافظة المنيا وتعتبر أول مستشفى بقطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة والسكان ، وتتضمن أقسام عديدة منها:

- ١٢ سرير رعاية مركزة.

- ⁠١٤ سرير رعاية أطفال.

- ⁠٤٠ سرير داخلي.

- ⁠١٥ كرسي جرعات علاج كيماوي.

- ⁠عيادات أورام الأطفال والكبار والتغذية العلاجية وأورام الفم وجراحة الأورام.

- ⁠أشعة عادية مقطعية تدخلية.

- ⁠معامل متكاملة ومعمل أنسجة ودلالات أورام.

- ⁠صيدلية تحضير علاج كيماوي وتغذية وريدية.