نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم: دربنا أكثر من 30 ألف موظف لدعم التحول الرقمى

كتبت آية دعبس

قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس النقابة اتخذ قرار بتحمل مسؤولية محو الأمية التكنولوجية لدى الموظفين تماشيا مع اتجاه الدولة لـ التحول الرقمى في تقديم لخدمات.

وأضاف عبد الباقى، في تصريحات لليوم السابع،: نفذنا العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين للتحول الرقمى، ونجحنا فى تدريب أكثر من 30 ألف موظف على مستوى الجمهورية، في الحاسب الآلى والـICDL، وكافة التخصصات التي يمكن أن تسهل من مهامهم لخدمة المواطنين.

وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي في قطاعات وزارة العدل فى تقليل ساعات الانتظار والحصول علي الخدمة المطلوبة من المنزل مثل خدمات الشهر العقاري، كل ذلك عاد بالنفع على الدولة، حيث قلل الازدحام وبالتالي خفض من انتشار الأمراض بين موظفي المحاكم، بالإضافة إلى سرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعكس حرص الدولة علي خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين والجمهور متلقي الخدمة، لخلق منظومة متكاملة سوف يكللها النجاح في عهد الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.