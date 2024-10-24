نقيب النيابات والمحاكم: صرف 12 مليون جنيه لـ200 حالة من صندوق تأمين العاملين

كتبت آية دعبس

وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، علي صرف الدفعة الـ 16 من مستحقات أعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 200 حالة مستحقة للصرف بين حالات معاش وحالات الوفاة "للورثة"، وتأتي تلك الدفعة بالزيادة المقررة في ضوء التعديلات الاخيرة والتي اقرتها الجمعية العمومية في ضوء الدراسة الاكتوارية لزيادة مزايا الصرف للاعضاء وقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 1603 لسنة 2024، بتاريخ 10-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.



وقال كريم عبدالباقي في تصريحات صحفية،: منذ فبراير 2023 وكان قرار مجلس الإدارة تفعيل خطة عاجلة لصرف مستحقات أعضاء الصندوق والبالغ عددهم 72 الف موظف وموظفة بمجرد خروج العضو علي المعاش، وذلك لتجاوز الأزمات التي كان يعاني منها العضو في السابق والتي تمثلت في تأخير قرارات الصرف والتي كانت تمتد في بعض الحالات لفترات زمنية طويلة لا تستقيم معها أمور العضو المستفيد فتلك بمثابة مكافأة نهاية خدمة تساعد العضو علي تجاوز الفترة الاولي بعد خروجة علي المعاش، فكانت السياسة الجديدة لمجلس الإدارة مهتمه بأقرار نظام جديد للصرف بشكل فوري بعد خروج المستفيد علي المعاش.



وأضاف: التعديل الجديد يحقق للأعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف الي 100% لتصبح شهرين ونصف علي أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم اعضاء الصندوق علي مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الإنتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتي يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو علي المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80الف.