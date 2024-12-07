نقيب أطباء القاهرة: مراكز تجميل تحقن الفيلر والبوتوكس ويطلقون على أنفسهم دكاترة

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب القصر العينى، إن مهنة الطب تواجه عدة تحديات من بينها وجود دخلاء على المهنة من خارج المنظومة الطبية وغير المتخصصين، مشيرة إلى أنه لا يمكن للنقابة أن تتخذ إجراءات ضدهم أو معاقبتهم، قائلة: فمثلا لا يمكن أن أجرى تفتيش على "كوافير أو مراكز تجميل" تجرى حقن بـ الفيلر والبوتوكس ويطلقون على أنفسهم "دكاترة"، ويعتمدون على خامات مصنعة تحت بير السلم، ومواد تسبب التصاقات بالوجه والتهابات، رغم أنهم ليسوا أطباء أو أطباء أسنان، وهنا لابد من وجود دور للجهات المعنية، لأننا غير قادرين على مواجهتهم كمؤسسات نقابية.

وأضافت شيرين، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: كما أصبح هناك ظاهرة انتشرت عبر السوشيال ميديا، وهى عمل فنانات إعلانات لأطباء في عياداتهم، للترويج لهم والتأكيد على أن الطبيب سبب علاجها أو إحداث تغييرا ما لها، وفى الحقيقة أن الطبيب في هذه الحالة غير صادق ولا الفنانة صادقة، وكنقابة أطباء لا يمكنني محاسبة الفنانة ولابد من أن تحاكمهم نقابتهم، لكن الطبيب أستطيع محاكمته شرط أن تصلنى شكوى، ونحن نعلم أن هناك "سماسرة" تمر على العيادات تطرح عروض على الأطباء للاستعانة بالفنانين لعمل إعلانات لهم، مقابل 50 ألف و100 ألف جنيه، لكن بالطبع 95% من الأطباء لا يتقبلون ذلك، فهو أسلوب "رخيص" للشهرة وسط المرضى، كما أنه أمر يخالف آداب المهنة التي ندرسها لطلاب كليات الطب.