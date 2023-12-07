استشارى يحذر: الفيلر الدائم يؤثر على العصب ويحتاج إصلاحه لجراحة

كتبت مروة محمود الياس

حذر الدكتور محمد سويد استشارى جراحات الحروق، ورئيس قسم الحروق مستشفى رأس التين العام، خلال تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" من حقن الحشو الجلدى ، أو ما يطلق عليها الفيلر الدائم، وأوضح أنه فى معناه المبسط هو "الملء" للمنطقة باستخدام الحقن.

وتابع استشارى التجميل والحروق حديثه موضحا أن الفيلر فى الغالب نتائجه لا يمكن الرجوع عنها، خاصة النوع الدائم منه، وهو نوع استحدث فى السنوات الاخيرة، ونتيجته تستمر حد العام الكامل، وتكمن مشكلاته فى أن نتائجه على الوجه -مهما كانت- يصعب تغييرها أو اصلاحها إذا ما حدثت بها أخطاء او عيوب، ومضاعفاته مثل عدم الرضاء عن نتيجته والشكل الظاهر له، أو مشاكل تتعلق بزيادة الحقن مما يؤدى للأضرار بالعضلة والأعصاب الموجودة فى منطقة الحقن، لا يمكن فى أغلب الحالات علاجها إلا بتدخل آخر جراحى لإزالة الفيلر نفسه مرة أخرى.

وتابع الدكتور محمد سويد حديثه ناصحا بعدم اللجوء للفيلر فى ملء مناطق الوجه المختلفة، إلا بإشراف طبى متخصص ووجد احتياج حقيقى، أو مشكلة بالوجه لابد من حلها باستخدامه.

وفى السياق ذاته أوضح تقرير نشر فى موقع healthshots أن الفيلر له بعض الأعراض الجانبية منها، منها الاصابة بالحساسية تجاه بعض المكونات، تظهر على الجلد على شكل احمرار، أو ظهور بعض الندب والعلامات الداكنة، فضلا عن امكانية الاصابة بالعدوى، وقد يعانى البعض من حالة هرش وتهيج للجلد.