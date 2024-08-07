بالأرقام.. تعرف على عدد الشكاوى والإحالات للتأديب بنقابة الأطباء خلال عام

كتبت آية دعبس

كشف تقرير لـ النقابة العامة للأطباء، لعام 2023 عن عدد الشكاوى التي تلقتها النقابة، وعدد التحقيقات التي تم إحالتها للجنة آداب المهنة، ويستعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات الخاصة بتلك الإجراءات النقابية.

1- تلقت النقابة العامة للأطباء 184 شكوى.

2- وأجرت النقابة 174 تحقيقا.

3- وقد اتخذت النقابة قرارا بتحويل 319 طبيبا إلى لجنة آداب المهنة.

وتختص نقابة الأطباء ممثلة فى لجنتى التحقيقات وآداب المهنة، فى فحص النزاعات بين الأطباء وبعضهم، أو مع المستشفيات، وفحص شكاوى المرضى وذويهم ضد الأطباء، ويتم اتخاذ القرار بعد دراسة تفاصيل الشكاوى إما بتحويلها للهيئة التأديبية، أو يتم حفظ الشكوى، وفى حال اتخاذ قرار ضد الطبيب يحق له الاستئناف عليه.

وتضم الهيئة التأديبية فى عضويتها 2 ممثلين لنقابة الأطباء يرأسها الأقدم سنا، ومستشار من مجلس الدولة، ومن يتظلم من أحكام الهيئة التأديبية يتجه إلى المحكمة الاستئنافية، وفى حال إثبات اللجنة براءة الطبيب يتم حفظ الشكوى، وفى حال ثبوت مخالفة الطبيب يحق لها إصدار أحكام بداية من توجيه اللوم والإنذار، أو الغرامة أو الإيقاف المؤقت عن العمل، وصولا إلى الشطب من جدول القيد بالنقابة العامة للأطباء.

ويمكن التقدم بشكوى لنقابة الأطباء، من خلال ملئ نماذج جاهزة بمقر النقابة، وإرفاق كافة المستندات اللازمة لإثبات حق الشاكى.