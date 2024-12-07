نتنياهو يعقد اجتماعًا لـ"الكابينيت" لمُناقشة الوضع فى سوريا

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه سيعقد اجتماعا لمجلسه الوزارى الأمنى (الكابينيت) الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، لمناقشة الوضع فى سوريا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل تراقب عن كثب وبقلق انتزاع قوات المعارضة السورية السيطرة على منطقتى درعا والقنيطرة، من قوات الرئيس السورى بشار الأسد، وقرب الحدود الإسرائيلية.



وكانت الفصائل السورية المُسلحة، أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، أنها بدأت مرحلة تطويق العاصمة السورية "دمشق".



ونفت وزارة الدفاع السورية انسحاب قوات من الجيش من مناطق محيطة بالعاصمة، فيما أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس بشار الأسد لم يُغادر دمشق، وأنه يتابع مهام عمله من العاصمة.