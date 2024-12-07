اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقررة أممية تؤكد ضرورة وقف "الوحشية" الإسرائيلية المستمرة في غزة

السبت، 07 ديسمبر 2024 10:17 ص
مقررة أممية تؤكد ضرورة وقف "الوحشية" الإسرائيلية المستمرة في غزة قطاع غزة _ أرشيفية
أ ش أ

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أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "الوحشية" الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألبانيز، خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية تحت عنوان "الحرب الإسرائيلية: تطهير عرقي استعماري".

وأكدت ألبانيز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /السبت/ - أن إسرائيل ترتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه لا يجوز وصف ما يحدث في غزة بأنه مجرد حرب، حيث توجد قواعد للحروب أيضا، لكن ما يحدث هناك هو دمار شامل.

 







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