مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم مروع بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء.

تلقت الأجهزة المختصة في شمال سيناء إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أثناء سيرهما على الطريق الرئيسي في منطقة صدر الحيطان، الواقعة في الاتجاه المؤدي إلى محافظة السويس. ووفقًا للمصادر، أسفر الحادث عن وفاة شخص في الموقع وإصابة 14 آخرين بإصابات تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وقد قامت الإسعاف بالتعامل مع الحادث بشكل سريع، حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وتجري الجهات المعنية تحقيقات موسعة للوقوف على أسباب الحادث بشكل دقيق وتحديد المسؤوليات.

