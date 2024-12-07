مصدر عسكري سوري: خلايا إرهابية تنشر فيديوهات تدعي السيطرة على مناطق بريف دمشق

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أكد مصدر عسكري سوري اليوم /السبت/ أن بعض الخلايا الإرهابية تنشر فيديوهات تدعي السيطرة على مناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم.

وقال المصدر العسكري - حسبما أفادت التلفزيون السوري - "تقوم بعض الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية بنشر مقاطع فيديو عبر قنواتهم الإعلامية من ساحات وشوارع لمناطق في ريف دمشق وغيرها من المحافظات والادعاء بأن عناصر التنظيمات الإرهابية قد سيطروا عليها كل ذلك بهدف بث الفوضى في صفوف المواطنين وترهيبهم".

وكان مصدر عسكري سوري أفاد في وقت سابق اليوم بأن وحدات القوات المسلحة العاملة في المنطقة الجنوبية تنفذ إعادة تموضع وانتشار تبعا للخطط والأوامر العسكرية.