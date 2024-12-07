اليوم السابع
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الرئاسة السورية: الأسد لم يغادر دمشق ووسائل إعلام أجنبية تنشر أخبارا كاذبة

السبت، 07 ديسمبر 2024 04:34 م
الرئاسة السورية: الأسد لم يغادر دمشق ووسائل إعلام أجنبية تنشر أخبارا كاذبة بشار الأسد
كتب أحمد جمعة

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قالت رئاسة الجمهورية السورية إن بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى. 

نفت رئاسة الجمهورية العربية السورية كل تلك الشائعات، وتنوه إلى غاياتها المفضوحة، وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية، على حد تعبيرها.

وأكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن الرئيس الأسد يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق، وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري.

 







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