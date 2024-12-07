مستشفى بئر العبد التخصصى ينجح فى إجراء مجموعة من الجراحات المعقدة

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد مستشفى بئر العبد التخصصي بشمال سيناء نجاحًا كبيرًا في إجراء عدة عمليات جراحية معقدة، وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز المتخصصة، وبإشراف الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، والدكتور سيد حمدي، رئيس أقسام الجراحة العامة بكلية الطب بجامعة الأزهر.

أعلنت المستشفي أن فريق طبي أجرى العمليات تحت إشراف الدكتور السيد الجارحي، مدرس واستشاري الجراحة والمناظير والأورام بكلية الطب بجامعة الأزهر و العمليات التي شملت 4 عمليات استئصال مرارة بالمنظار، منها حالات غرغرينا بالمرارة، و3 عمليات استئصال الزائدة الدودية بالمنظار، و4 عمليات استئصال ناسور عصعصي، 3 عمليات استئصال غدة درقية تضخم عنقودي، عملية استئصال ورم بالثدي، وعملية استكشاف بالبطن بواسطة المنظار الجراحي لتصليح ثقب بالمعدة، وهي عملية تُجرى للمرة الأولى في مستشفى بئر العبد التخصصي، وعملية إصلاح فتق إربي بالمنظار، وعملية إصلاح فتق سري بالمنظار، وتم جميع العمليات بنجاح كبير، وسط إشادة من جميع المشاركين بالتقنيات المتقدمة المستخدمة في العمليات.

وسبق وتم أيضًا إجراء العديد من عمليات جراحة العظام بالتعاون مع جامعة القاهرة، وأشرف على عمليات جراحة العظام الدكتور أحمد سالم، مدرس مساعد جراحة العظام بكلية الطب بجامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتور أحمد عمر، والدكتور وسام عبد الفتاح، والدكتور محمود محمد إبراهيم، من مستشفى بئر العبد التخصصي، بالإضافة إلى الدكتورة هالة الصباغ، والدكتور محمود محمد عوض، من كلية الطب بجامعة القاهرة.

وتم إجراء 8 حالات رباط صليبي، 3 حالات إصلاح غضروف هلالي، وإعادة بناء للرباط الداخلي للركبة (الصابونة)، و3 حالات منظار كتف، تتضمن حالات قطع للوتر و تيبس بمفصل الكتف، وحالة استعدال تقوس الساق عن طريق شق عظمي.

أعرب الدكتور تامر حمدي، مدير مستشفى بئر العبد، عن شكره وامتنانه لجميع الفرق الطبية والتمريضية على جهودهم الكبيرة، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرّة، مؤكداً أن هذه النجاحات تأتي في إطار التطور المستمر الذي تشهده المستشفى، وتحقيق الأهداف الصحية التي وضعتها الدولة لخدمة المواطنين في شمال سيناء.