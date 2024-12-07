ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية وتحرير 135 مخالفة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 5 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر، وتحرر 135 محضرا لمخابز وأنشطة تجارية مخالفة خلال حملات تفتيشية وتموينية بأبو كبير، وشاركت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبدالرحمن مدير الإدارة و مفتشي الإدارة، حملة مكبرة مع مباحث التموين وأسفر المرور عن الآتى:

تحرير محضر رقم 20151 جنح أبوكبير ضبط 100 شيكارة سماد زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما بإجمالى كمية قدرها 5 أطنان سماد بدون فواتير.

ومحضر رقم 20152 جنح أبوكبير تم ضبط عدد 100 كرتونة خل بدون فواتير، وتحرير محضر رقم 20153 جنح أبوكبير، وتم ضبط 60 كرتونة مواد غذائية بكل كرتونة عدد 24 كيس زنة الكيس الواحد 15 جم بدون فواتير .

تحرير محضر رقم 20154 جنح أبوكبير وتم ضبط 10 شكائر ردة بدون فواتير و محضر 20155 جنح أبوكبير وتم ضبط 150 لتر بنزين 80 بدون فواتير وإدارة نشاط بدون ترخيص و محاضر 6 جنح لبيع سجاير بأزيد من التسعيرة لمحل سوبر ماركت، لعدم وجود شهادة صحية بالمحل، و لإعلان عن الأسعار لمحلات تجارية بالمدينة .

كما تم تحرير (135) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة .

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (100) محضر ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص.

كما تم تحرير (35) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص .