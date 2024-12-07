تقديم 32410 خدمات طبية بمستشفى العريش العام خلال نوفمبر 2024

العريش - محمد حسين

أعلنت مستشفى العريش العام، عن أبرز إنجازاتها الطبية والخدمات المقدمة خلال شهر نوفمبر 2024.

تضمنت أبرز الإنجازات بقسم الاستقبال والطوارئ تقديم الكشف الطبي لـ (15,572) حالة مرضية، حجز (1,083) حالة بالأقسام الداخلية لتلقي العلاج والمتابعة.

وبالعيادات الخارجية تقديم الكشف الطبي وصرف العلاج لـ (16,838) حالة، وإجمالي عدد الحالات التي استفادت من خدمات العيادات والاستقبال والطوارئ بلغ (32,410).

بقسم الأشعة إجراء أشعة رنين مغناطيسي لـ (538) حالة، و أشعة مقطعية لـ (438) حالة، وأشعة إيكو على القلب لـ (528) حالة من الكبار و(100) حالة من الأطفال وحديثي الولادة.

بقسم الأورام الكشف الطبي لـ (606) حالات مرضية، و تقديم (97) جلسة علاج كيماوي.

بقسم مناظير الجهاز الهضمي إجراء منظار معدة لـ (32) حالة، وقسم القسطرة القلبية إجراء (68) عملية قسطرة قلبية، و قسم النساء والتوليدإجراء (143) عملية، تشمل ولادات قيصرية وعمليات استئصال وغيرها.

وقسم العمليات إجراء (401) عملية جراحية في مختلف التخصصات.

وفى مجال الخدمة الاجتماعية، إعفاء (199) حالة من الرسوم كاملة، و(41) حالة من نصف الرسوم، و(162) حالة من ربع الرسوم، و الإعفاءات جاءت بعد دراسة الحالات الاجتماعية تنفيذاً للتوجيهات الوزارية ومحافظ شمال سيناء لتخفيف الأعباء على المواطنين غير القادرين.

قدم الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، خالص الشكر لجميع العاملين في المستشفى على جهودهم في تقديم خدمات علاجية متميزة.