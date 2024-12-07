وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات لمستشفى العريش العام لتقديم الخدمة للمواطنين

شمال سيناء ـ محمد حسين

وصلت دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين بالمجان في إطار التعاون المستمر بين مديرية الشؤون الصحية في شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية،حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق والمنصورة.

وأوضح الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 25 طبيبًا متخصصًا في عدد من التخصصات الطبية، تشمل الباطنة، والجهاز الهضمي، والجراحة العامة، وأنف وأذن، والتخدير، وجراحة القلب والصدر، والتجميل، والعظام، وجراحة المخ والأعصاب، والأشعة، وطب الأورام، والأوعية الدموية. وأضاف أن وصول الأطباء إلى مستشفى العريش العام يساهم في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة شمال سيناء، ويساهم في تخفيف العبء عن المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة.

وأشار دكتور بدر إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة مستمرة لاستقدام أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب في الجامعات المصرية إلى شمال سيناء. وأضاف أن الأطباء سيواصلون القدوم إلى المحافظة أسبوعيًا لإجراء العمليات الجراحية وتقديم الكشف الطبي بالمجان، إلى جانب تقديم المحاضرات والتدريب العملي للفريق الطبي العامل في مستشفى العريش العام. كما يتم التعاون مع أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

من جانبها، أكدت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، أن القافلة الطبية الحالية تضم مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، مثل جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحة تجميل، جراحة مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، وعلاج الأمراض النفسية والعصبية، وأنف وأذن. وأشارت إلى أن هذه القوافل تمثل إضافة كبيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية في محافظة شمال سيناء، لاسيما في المناطق التي تعاني من نقص في الأطباء المتخصصين.