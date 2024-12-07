بحوث الثروة السمكية يشارك فى اجتماع المراكز المتميزة للمصايد للاتحاد الأفريقى

كتبت ـ أسماء نصار

شارك الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لـ بحوث الثروة السمكية بوزارة الزراعة اجتماعات المراكز المتميزة للمصايد والاستزارع السمكى للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

استعرض الجمل إنجازات المعمل في مجال بحوث الثروة السمكية، وأكد بأن مشاركة المعمل جاءت لأنه مسجل لدى مفوضية الاتحاد الأفريقى كمعمل متميز لبحوث الاستزراع السمكى منذ أكثر من عامين، وذلك بعد جهد كبير بذله الباحثون بالمعمل على مدار خمس سنوات سابقة للحصول على الاعتماد الأفريقي.

وأضاف أن الاجتماع الثانى للمراكز المتميزة في إثيوبيا حضره أيضا جميع مديرى المراكز المتميزة بالقارة الأفريقية وكان من أهدافه تعزيز التواصل والتعاون بين المعامل المتميزة لتعزيز فاعلية بناء قدرات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى وتحسين شبكات التواصل بين مختلف المعامل المتميزة وغيرها من الشركاء فى تنمية الثروة السمكية فى القارة الأفريقية، وكذلك دراسة إمكانية إقامة توأمه وتبادل البرامج البحثية والتدريبية والزيارات بين البلدان الأفريقية من المهتمين بتنمية مستدامة الاستزراع السمكى .

وأشار الجمل إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق مع إدارة الاتحاد الافريقي على رفع كفاءة المعامل داخل المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة من خلال امدادها ببعض الأجهزة المتطورة على نفقة الاتحاد الأفريقي.