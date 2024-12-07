انهيار جزئى لعقار سكنى فى مصر القديمة دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

وقع منذ قليل انهيار جزئي لسقف وبلكونة منزل في مصر القديمة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث انهيار جزئي بعقار في مصر القديمة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار عبارة عن سقوط سقف وبلكونة لشقة سكنية دون وقوع أي إصابات، وغادر سكان العقار بعد حدوث تصدعات للعقار، ويتم الاستماع لأقوال سكان ومالك الشقة، تحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



