اليوم السابع
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السبت، 07 ديسمبر 2024 12:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى سوريا

السبت، 07 ديسمبر 2024 12:20 م
الهند تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى سوريا الهند
أ ش أ

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نصحت الحكومة الهندية رعاياها بتجنب كل أشكال السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا.
وحثت وزارة الشؤون الخارجية الهندية - في بيان صحفي أوردته قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم /السبت/ - رعاياها المتواجدين في سوريا على مغادرتها في أقرب وقت ممكن من خلال الرحلات الجوية التجارية المتاحة، كما دعتهم إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية راندير جايسوال قد صرح /أمس/ بأن نحو 90 مواطنا هنديا يتواجدون حاليا في سوريا، من بينهم 14 شخصا يعملون في منظمات تابعة للأمم المتحدة.
وقال جايسوال إننا على علم بالتصعيد الأخير في القتال بشمال سوريا ونتابع الوضع عن كثب، مضيفا أن بعثات بلاده الدبلوماسية على تواصل وثيق بالمواطنين الهنود المقيمين هناك لضمان سلامتهم وأمنهم.

 







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