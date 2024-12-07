السفارة الأمريكية في سوريا تحث الرعايا الأمريكيين على المغادرة

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حثت السفارة الأمريكية في سوريا اليوم /السبت/ المواطنين الأمريكيين على المغادرة "الآن" حيث تتوافر خيارات المغادرة عبر النقل التجاري في دمشق .

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن السفارة قولها" إن الوضع في سوريا "لا يزال متقلبا وغير قابل للتوقع مع وجود اشتباكات نشطة بين الأطراف المسلحة في جميع أنحاء البلاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تحقق فيه قوات المعارضة مكاسب سريعة ضد قوات الرئيس بشار الأسد وتقترب من مدينة حمص ذات الأهمية الاستراتيجية.

ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث أمس الجمعة مع وزير الخارجية التركي حول التطورات في سوريا، وأكد على "أهمية حماية المدنيين، بما في ذلك أعضاء الأقليات" مشددا أيضا على الحاجة إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ 13 عاما، والذي اشتعل مؤخرا عندما استولت جماعة هيئة تحرير الشام على حلب ثم حماة.